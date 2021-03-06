Участница множества сезонов шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко показала, как она готовится к выходным

Как передает Politeka, соответствующее видео появилось на странице Алены в TikTok.

Так, Шоптенко опубликовала видео, на котором она изначально стоит на кухне в пижаме, а потом бросает вверх лимон, и вдруг ее лук кардинально меняется - она уже с прической, макияжем и в красивом вечернем платье с блестками.

"К выходным готова", - написала она.

Свой образ она дополнила элегантными туфлями на каблуках.

Шоптенко опубликовала видео всего 6 часов назад, однако оно уже собрало более 150 лайков. При этом звезда является не слишком активным пользователем данной соцсети - у нее всего 15 видео с момента регистрации.

Как известно, Шоптенко родилась 21 декабря 1987 года в Киеве. Елена начала заниматься танцами в 1993 году. Как танцовщица и хореограф участвовала в телевизионных проектах: "Танцы со звездами", "Танцую для тебя", "Майдан'S", "Зважені та щасливі". Работала с шоу-балетом Елены Коляденко "Freedom". В 2009 году вместе с хореографом Дмитрием Дикусаром создала шоу-балет "Китч". С 11 октября по 29 ноября 2015 года Елена была членом жюри в шоу "Маленькие гиганты".

Напомним, Шоптенко из "Танцев со звездами" вскружила голову игривым перевоплощением: "Кошечка".

Как сообщала Politeka, Елена Шоптенко решилась показать себя без макияжа, поделившись открытием: "Не работает...".

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