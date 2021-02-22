Хореограф и легенда "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала забавное видео из роскошного автомобиля

Как сообщает Politeka.net, известная украинская хореограф и многолетняя участница развлекательного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая недавно вернулась из отдыха в Дубае, часто радует свою аудиторию яркими публикациями в микроблоге в Instagram. Так, недавно красотка выложила в сторис очаровательное видео, которым зарядила украинцев на хорошее настроение.

В ролике, который Алена сняла во время вождения автомобиля, ее можно увидеть в роскошном образе и при полном параде. Как видно, перед камерой звездная танцовщица появилась в стильном бежевом пальто с интересным светлым шарфом на шее. Ее волосы аккуратно уложены в изящную прическу, а на лице легкий дневной макияж с кокетливыми черными стрелками на глазах, в ушах видно беспроводные наушники. Шоптенко ведет машину под громкую музыку, еще и драматично подпевает сама себе.

Свое видео Алена подписала так: "Хоть песня и грустная. +5 на улице и планы на день грустить не дают". Еще и забавный смайлик оставила. К слову, похоже в машине со звездой никого нет, и поэтому она отдалась порыву так забавно, но безмолвно подпевать звучащей из магнитолы песни. Также можно отметить, что девушка очень нарядная, видимо, едет по важным делам. Кроме того, Шоптенко, как ответственный водитель, едет пристегнутой.

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