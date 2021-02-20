Звезда рассказала, о чем не жалеет

Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко впечатлила красотой в нежном образе

Звезда прославилась, благодаря своему таланту и внешности, передает Politeka.net. Яркая красотка впечатляет внешностью в любом возрасте.

В этот раз нежная и красивая Алена позировала на берегу в ОАЭ. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда была без макияжа, а ее волнистые локоны развеивались на ветру.

Хореограф надела белоснежное платье на пуговицах. Мелкие дырочки по ткани прибавляли образу некой пикантности.

В таким виде Шоптенко любовалась закатом.

"Я человек, которому крайне сложно просто взять и устроить себе передышку. Но практика моей жизни показала, что взятые ночью билеты и спонтанные поездки часто лучше хорошо спланированных. В моем случае в ситуации с отдыхом работает следующее правило: «Чем меньше думаешь - тем лучше» 😁

И как же я рада, что этот спонтанный закат и море случились в моей жизни ☺️🌊☀️❤️", - подписала кадры звезда.

За полчаса пост собрал более 50 тысяч просмотров.

"Арабатская стрелка?😀", "😍😍😍🔥❤️ класс ляппотаааа 🆒🆒🤗🗽😘😘😘🤗🤗🤗💣💣💣👁️😉", "Да пребудет с вами баланс и энергия🔥", "❤️ фильм о единстве духа", " фото супер, а что за музыка?", "❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Шоптенко засветила интерьер номера в отеле. Из того, что она показала, понятно, что преобладает минимализм: кремовые стены, двуспальная кровать и торшер, украшенный большими сиреневыми бусинами.

Напомним, что Шоптенко раскрыла главные кошмары участников шоу "Маска": "Чуть не "отъехала" прямо на сцене"

Ранее Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" засветила интерьер своего номера в Эмиратах, задрав ножки: "Пусть все завидуют"

Также на сайте Politeka мі сообщали, что Шоптенко дала жару на шоу "Маска" и искренне призналась, о чем теперь жалеет: "Даже не могла подумать..."