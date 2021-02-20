Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко впечатлила красотой в нежном образе
Звезда прославилась, благодаря своему таланту и внешности, передает Politeka.net. Яркая красотка впечатляет внешностью в любом возрасте.
В этот раз нежная и красивая Алена позировала на берегу в ОАЭ. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Звезда была без макияжа, а ее волнистые локоны развеивались на ветру.
Хореограф надела белоснежное платье на пуговицах. Мелкие дырочки по ткани прибавляли образу некой пикантности.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Позитиву из "Время и Стекло" нашли эффектную замену Дорофеевой: "Да простит меня Надя..."
Внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выросла и стала знойной красоткой, что о ней известно: "Фантастика"
ЧП с Настей Каменских, жена Потапа срочно обратилась к украинцам: «Друзья, пожалуйста...»
Полякова застукала свою 15-летнюю дочь за шалостями на диване с парнем: "Маша..."
В таким виде Шоптенко любовалась закатом.
И как же я рада, что этот спонтанный закат и море случились в моей жизни ☺️🌊☀️❤️", - подписала кадры звезда.
За полчаса пост собрал более 50 тысяч просмотров.
"Арабатская стрелка?😀", "😍😍😍🔥❤️ класс ляппотаааа 🆒🆒🤗🗽😘😘😘🤗🤗🤗💣💣💣👁️😉", "Да пребудет с вами баланс и энергия🔥", "❤️ фильм о единстве духа", " фото супер, а что за музыка?", "❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Алена Шоптенко засветила интерьер номера в отеле. Из того, что она показала, понятно, что преобладает минимализм: кремовые стены, двуспальная кровать и торшер, украшенный большими сиреневыми бусинами.
Напомним, что Шоптенко раскрыла главные кошмары участников шоу "Маска": "Чуть не "отъехала" прямо на сцене"
Ранее Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" засветила интерьер своего номера в Эмиратах, задрав ножки: "Пусть все завидуют"
Также на сайте Politeka мі сообщали, что Шоптенко дала жару на шоу "Маска" и искренне призналась, о чем теперь жалеет: "Даже не могла подумать..."