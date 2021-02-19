Известная украинская хореограф и звезда "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала сочные кадры на берегу моря

Как пишет Politeka.net, последнее время микроблог Алены Шоптенко привлекает все больше внимания преданной публики, поскольку именно в Instagram звезда показывает яркие кадры со своего отдыха. В этот раз Stories Алены обновил новый коллаж с очередными кадрами зимнего отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах.

На кадрах Алена Шоптенко показала, чем завершается ее незабываемый зимний отпуск. Конечно не обошлось без фото в купальнике и чистейшей морской воды, а еще звезда порадовала красивым селфи-снимком, сделанным на пляже.

Хореограф показала два снимка, которые мысленно согревают ее поклонников в Украине. Это - кадры чистой и теплой морской воды, по которой идет мелкая рябь, а сквозь толщу видно кристально чистое дно моря.

На другой фотографии Алена Шоптенко картинно позирует стоя на разогретых солнцем и немного мокрых каменных глыбах босыми ножками. Звезда предстала в крохотном купальнике, низ которого составляли милые голубые трусики с очень низкой посадкой, а верх являл собой черную полоску ткани без бретелей, которая отлично подчеркнула грудь хореографа.

Сначала Алена Шоптенко похвасталась стройными формами, плоским животиком и подкачанными ножками, потом показала снимок, сделанный крупным планом. На нем звезда позирует в накинутой на влажное тело белой кружевной рубашки с коротким рукавом. Алена Шоптенко распустила свои светло-русые волосы и смотрела в камеру своими большими карими глазами. Алена не стала краситься, а блеснула своей природной красотой и шармом, а также предупредила поклонников, что ее отпуск заканчивается и она скоро вернется домой.

"На этом мы заканчиваем с отпуском и перемещаемся в Киев",- написала Алена Шоптенко в своем Instagram Stories.

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