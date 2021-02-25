Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко впечатлила публику своей настоящей внешностью
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя без грамма косметики.
Алена позировала в белом банном халате, с полотенцем на голове. Девушка придала пикантности кадру, приспустив халатик с плеча и блеснув нежными изгибами.
В подписи звезда решила поделиться с поклонниками рецептом здоровой кожи. Алена дала несколько советов, которые ранее сама получила от опытных косметологов, и уже успела опробовать на себе.
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"Бьюти-блогер на бегу 💪😅 Делюсь открытиями по уходу за кожей лица, приобретёнными от опытных косметологов и апробированных на себе!", - говорится в сообщении.
Первым пунктом в плане ухода за кожей Шоптенко назвала - гель для умывания. Им, как и шампунем, нужно пользоваться два раза.
"То есть сначала смывается вся поверхностная грязь, и только со вторым разом очищается кожа. А правильное очищение – это залог здоровья кожи", - разъяснила девушка.
По ее словам, нужно быть осторожным в использовании такого средства, как молочко. Есть несколько хитростей, которыми она с радостью поделилась.
"Молочко без воды не работает. Иначе – это размазывание грязи по лицу! В очищении кожи обязательно должна присутствовать вода. Причем желательно, чтобы она была теплая, это необходимо для растворения компонентов", - сообщила хореограф.
За считанные минуты пользователи успели поставить более тысячи "лайков", а некоторые даже прокомментировать.
"Алена!!! вы очень красивая и обаятельная женщина во всех аспектах❣️❣️❣️😀 Так держать ❣️", - отреагировал один из пользователей.
Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" заворожила кадрами перевоплощения в ванной: "Главное – не перестараться".
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