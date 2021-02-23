Знаменитая украинская хореограф и звезда шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко показала идеальную фигуру в роскошном вечернем платье и раскрыла, на какие жертвы ей пришлось пойти ради такой красоты

Танцовщица поделилась новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем Шоптенко рассказала, что побывала на презентации АртБука, в котором представлены и ее фотографии.

«Совсем недавно я делилась с вами съёмкой в образе кинодивы 30-х для одного уникального проекта, который создал мой друг Ростислав Рипка. Время пролетело так незаметно и вот мы уже на презентации того самого АртБука, любуемся фотографиями всех 37 героинь», - рассказала хореограф.

Она добавила, что для такого случая хотела выглядеть особенно красивой. Танцовщица выбрала роскошное вечернее платье из темно-изумрудного шелка на одно плечо. Дополнили ее образ стильный клатч и открытые босоножки. Шоптенко призналась, что решиться на такую обувь зимой ей было сложно.

«Так хотелось быть красивой в тот вечер, что даже тающий снег не остановил меня надеть под платье босоножки. Говорят, изумрудный мне к лицу», - добавила хореограф.

Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост знаменитости.

«Вау, класс, вам очень идет», «Хорошее фото в стиле 30-х», «Сама таинственность... Он вас делает томной, но вместе с тем более открытой... Брава!», «Алена, вы поете лучше многих "певиц". Может стоит в этой области попробовать? Заткнете за пояс всех!», «Ух, какая красота», - пишут в комментариях.

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