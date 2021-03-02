Украинский хореограф, легенда "Танців з зірками" Алена Шоптенко призналась, что не любит краситься

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка поделилась ярким перевоплощением. Сначала Шоптенко сидела на диване в джинсах и футболке. На ее лице не было макияжа. Потом она накрасила глаза новой тушью и резко перевоплотилась в красотку в зеленом платье.

Шоптенко игриво покрутилась перед камерой, показав свою лисью натуру. Выглядела она превосходно. Хореограф рассказала, что не любит краситься, поэтому, чаще всего, красит только глаза.

«Как раз то, что нужно для таких как я, которые ничего кроме ресниц красить не любят, но при этом хотят выразительный взгляд», - похвасталась Шоптенко новинкой в своей косметичке.

В комментариях поклонники оставили массу отзывов о внешности Шоптенко.

«Какая же вы красивая», «Очень круто», «Здравствуйте красавица, вы очень красивая как весна», «Кошечка», «Лучше не красилась бы», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Шоптенко показала себя в горячих образах. Красотка примеряла парик с ушками. Образ дополнила кожаная куртка. Выглядела звезда очень необычно, но симпатично.

Напомним, что Шоптенко из "Танців з зірками" заворожила кадрами перевоплощения в ванной: "Главное – не перестараться".

Как сообщала Politeka, Алена Шоптенко решилась показать себя без макияжа, поделившись открытием: "Не работает...".

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" свела с ума томным образом в платье на одно плечо: "Заткнете за пояс всех!".