А який образ подобається більше вам?

Хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала кадри перетворення за допомогою плойки для волосся

Цікаве відео вона виклала у себе в Instagram, передає Politeka.net (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Як відомо, знаменита танцівниця може похвалитися яскравою зовнішністю і бездоганною фігурою. У мікроблозі вона поділилася зі своїми фанатами секретами краси, а також розповіла, як за допомогою одного випрямляча для волосся міняти образи.

«У мене від природи кучеряве волосся і я, Скільки себе пам'ятаю, завжди хотіла, щоб вони були прямі 👩 🏼

Але з часом я все таки визнала той факт, що кучері 100% мій образ і стан душі👩 🏼 🦱 😁», - поділилася Шоптенко.

На кадрах Ольга в піжамі і без макіяжу підходить до дзеркала, дивиться на себе, бере в руки прилад і починає випрямляти волосся. Шоптенко бачить невелику плямочку на дзеркалі, бере ганчірку, протирає його і через секунду перетворюється в ефектну красуню в червоній сукні з ідеально рівним волоссям.

Далі, протираючи дзеркало, вона перевтілюється вже в гламурну блондинку з хвилястим укладанням і в жовтій сукні.

А потім пішло-поїхало, Оля тре дзеркало і на неї дивиться рудоволоса бестія в зухвалому вбранні.

"Загалом, для підготовки до романтичного побачення саме воно! 💪❤️ Головне-не захопитися і не перестаратися з образом🧑 🏻 🎤 😅 😉», - резюмує вона.

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