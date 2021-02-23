Знаменита українська хореограф і зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала ідеальну фігуру в розкішній вечірній сукні і розкрила, на які жертви їй довелося піти заради такої краси

Танцівниця поділилася новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому Шоптенко розповіла, що побувала на презентації АртБука, в якому представлені і її фотографії.

"Зовсім недавно я ділилася з вами зйомкою в образі кінодіви 30-х для одного унікального проекту, який створив мій друг Ростислав Ріпка. Час пролетів так непомітно і ось ми вже на презентації того самого АртБука, милуємося фотографіями всіх 37 героїнь", - розповіла хореограф.

Вона додала, що для такого випадку хотіла виглядати особливо красивою. Танцівниця вибрала розкішну вечірню сукню з темно-смарагдового шовку на одне плече. Доповнили її образ стильний клатч і відкриті босоніжки. Шоптенко зізналася, що зважитися на таке взуття взимку їй було складно.

"Так хотілося бути красивою в той вечір, що навіть тане сніг не зупинив мене надіти під сукню босоніжки. Кажуть, смарагдовий мені до лиця", - додала хореограф.

Її шанувальники тут же відреагували на новий пост знаменитості.

"Вау, клас, вам дуже личить", "гарне фото в стилі 30-х", "Сама таємничість... Він вас робить томної, але разом з тим більш відкритою... Брава!", "Альона, ви співаєте краще багатьох "співачок". Може варто в цій області спробувати? Заткнете за пояс всіх!", "Ух, яка краса", - пишуть в коментарях.

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