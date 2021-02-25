Хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко вразила публіку своєю справжньою зовнішністю

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала себе без грама косметики.

Олена позувала в білому банному халаті, з рушником на голові. Дівчина надала пікантності кадру, приспустивши халатик з плеча та блиснувши ніжними вигинами.

У підписі зірка вирішила поділитися з шанувальниками рецептом здорової шкіри. Олена дала кілька порад, які раніше сама отримала від досвідчених косметологів, і вже встигла випробувати на собі.

"Б'юті-блогер на бігу 💪 😅 ділюся відкриттями по догляду за шкірою обличчя, придбаними від досвідчених косметологів і апробованих на собі!", - йдеться в повідомленні.

Першим пунктом в плані догляду за шкірою Шоптенко назвала - гель для вмивання. Ним, як і шампунем, потрібно користуватися два рази.

"Тобто спочатку змивається весь поверхневий бруд, і тільки з другим разом очищається шкіра. А правильне очищення - це запорука здоров'я шкіри", - роз'яснила дівчина.

За її словами, потрібно бути обережним у використанні такого засобу, як молочко. Є кілька хитрощів, якими вона з радістю поділилася.

"Молочко без води не працює. Інакше - це розмазування бруду по обличчю! В очищенні шкіри обов'язково має бути присутня вода. Причому бажано, щоб вона була тепла, це необхідно для розчинення компонентів", - повідомила хореограф.

За лічені хвилини користувачі встигли поставити більше тисячі "лайків", а деякі навіть прокоментувати.

"Альона!!! ви дуже красива і чарівна жінка у всіх аспектах❣️️ ️Так так тримати❣️", - відреагував один з користувачів.

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