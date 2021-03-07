Участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко удивила, показав, как готовится к лету
Как сообщает Politeka.net, звезда шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко показала, как она готовится к лету, лежа на коврике. Несколько милых фото появилось на странице Инстаграм знаменитости.
"На этом месте, наверное, должны были быть мои топ-5 упражнений для пресса, попы, рук и чего-то еще, но будут просто красивые фото 😁 Сегодня на коврике получилось разве что позагорать 😅", - призналась Алена и поинтересовалась, как ее подписчики готовятся к лету.
"А вы как готовитесь к лету? 😂", - спросила хореограф.
В это раз Алена очень мило улыбалась лежа на ярко-малиновом коврике для занятий спортом. Стоит сказать, что одно упражнение для ягодиц и пресса Алена все-таки показала.
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
Беременная жена "Холостяка" Добрынина раскрыла их разницу в возрасте, цифра впечатляет: "Еще та парочка"
Тина Кароль на фоне слухов о романе с Даном Баланом сделала неожиданное заявление: "Есть пара..."
Страшная авария на украинской трассе: людей вырезают из разбитых вдребезги авто, кадры с места трагедии
Экс-муж Ани Лорак примчался в Москву, новые кадры семейной идиллии: "С моей любимой..."
Она расставила широко ноги и опустила левую руку на пол, возле внутренней стороны стопы левой ноги, другую подняв вверх и взгляд устремила на большой палец правой руки. Такое упражнение влияет на растяжку, пресс, и внутренние органы. Эту асану практикуют в йоге для тонуса всего организма.
Поклонники отметили, что фото действительно красивые. За время участия в шоу у Алены собралась не маленькая армия поклонников. Они часто засыпают девушку комплиментами.
"Загораем😂", "Где-то так же готова к лету, но даже коврика нет 😂", "Как всегда красивая и чудесная Аленочка😍🔥👏", "Та вот как то получается тоже загораю) и то не всегда 😂", "Лисёнок", "У женщин к лету и весне, должна шикарной выглядеть лишь попа - Нам мужикам попроще - портмоне, тогда у Ваших ног Европа!", - прокомментировали фото девушки.
Напомним, что Шоптенко из «Танців з зірками» вскружила голову игривым перевоплощением: «Кошечка».
Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" с короткой стрижкой и откровенными вырезами поразила видом: "Точно согреет…"
Также Politeka писала, что красавица Шоптенко из "Танців з зірками" резко преобразилась, удивив новой внешностью: "К выходным готова!"