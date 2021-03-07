Участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко удивила, показав, как готовится к лету

Как сообщает Politeka.net, звезда шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко показала, как она готовится к лету, лежа на коврике. Несколько милых фото появилось на странице Инстаграм знаменитости.

"На этом месте, наверное, должны были быть мои топ-5 упражнений для пресса, попы, рук и чего-то еще, но будут просто красивые фото 😁 Сегодня на коврике получилось разве что позагорать 😅", - призналась Алена и поинтересовалась, как ее подписчики готовятся к лету.

"А вы как готовитесь к лету? 😂", - спросила хореограф.

В это раз Алена очень мило улыбалась лежа на ярко-малиновом коврике для занятий спортом. Стоит сказать, что одно упражнение для ягодиц и пресса Алена все-таки показала.

Она расставила широко ноги и опустила левую руку на пол, возле внутренней стороны стопы левой ноги, другую подняв вверх и взгляд устремила на большой палец правой руки. Такое упражнение влияет на растяжку, пресс, и внутренние органы. Эту асану практикуют в йоге для тонуса всего организма.

Поклонники отметили, что фото действительно красивые. За время участия в шоу у Алены собралась не маленькая армия поклонников. Они часто засыпают девушку комплиментами.

"Загораем😂", "Где-то так же готова к лету, но даже коврика нет 😂", "Как всегда красивая и чудесная Аленочка😍🔥👏", "Та вот как то получается тоже загораю) и то не всегда 😂", "Лисёнок", "У женщин к лету и весне, должна шикарной выглядеть лишь попа - Нам мужикам попроще - портмоне, тогда у Ваших ног Европа!", - прокомментировали фото девушки.

Напомним, что Шоптенко из «Танців з зірками» вскружила голову игривым перевоплощением: «Кошечка».

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