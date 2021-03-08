Украинский хореограф, легенда "Танців з зірками" Алена Шоптенко насмешила красным носом
Как сообщает Politeka.net, 33-летняя красотка вышла на улицу, чтобы прогуляться со своим маленьким сыном. Судя по сторис, счастливая мамочка решила порадовать сына и вывела его гулять во время сильного снегопада. Шоптенко не остановил тот факт, что на улице было темно. Ее сынишка с огромным удовольствием катался на велобеге по снегу.
Чуть позже танцовщица поделилась кадром, сделанным дома. Она была вся мокрая от снега, а ее лицо сильно раскраснелось. Алена сфотографировала себя в зеркале. На женщине не было ни капли макияжа, а ее нос покраснел от холода. Выглядела она одновременно мило и смешно.
«Прогулялись», - подписала снимок красотка.
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Поклонники не смогли прокомментировать фото, потому что Шоптенко опубликовала его в сторис.
Как известно, Алена родила своего первенца три года назад. Ее муж – бизнесмен Алексей Иванов. Раньше в сети парочка публиковала много совместных фото, но сейчас перестала. Добавим, что до брака с Ивановым Алена была замужем за звездой «Танців з зірками» Дмитрием Дикусаром.
Напомним, что Алена Шоптенко решилась показать себя без макияжа, поделившись открытием: "Не работает...".
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