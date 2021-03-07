Учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко здивувала, показавши, як готується до літа

Як повідомляє Politeka.net, зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала, як вона готується до літа, лежачи на килимку. Кілька милих фото з'явилося на сторінці Instagram знаменитості.

"На цьому місці, напевно, повинні були бути мої топ-5 вправ для преса, попи, рук і чогось ще, але будуть просто красиві фото 😁 сьогодні на килимку вийшло хіба що позасмагати😅", - зізналася Олена і поцікавилася, як її шанувальники готуються до літа.

"А ви як готуєтеся до літа? 😂 ",- запитала хореограф.

В цей раз Олена дуже мило посміхалася лежачи на яскраво-малиновому килимку для занять спортом. Варто сказати, що одну вправу для сідниць і преса Олена все-таки показала.

Вона розставила широко ноги та опустила ліву руку на підлогу, біля внутрішньої сторони стопи лівої ноги, іншу піднявши вгору і погляд спрямувала на великий палець правої руки. Така вправа впливає на розтяжку, прес, і внутрішні органи. Цю асану практикують в йозі для тонусу всього організму.

Шанувальники відзначили, що фото дійсно красиві. За час участі в шоу в Олени зібралася не маленька армія шанувальників. Вони часто засипають дівчину компліментами.

"Загоряємо😂", "Десь так само готова до літа, але навіть килимка немає 😂", "Як завжди красива і чудова Оленочка 😍 🔥 👏", "Та ось якось так виходить, теж засмагаю) і то не завжди 😂", "Лисеня", "У жінок до літа і весни, повинна шикарною виглядати лише попа - нам мужикам простіше - портмоне, тоді у ваших ніг Європа!",- прокоментували фото дівчини.

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