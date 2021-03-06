Учасниця безлічі сезонів шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала, як вона готується до вихідних

Як передає Politeka, відповідне відео з'явилось на сторінці Олени в TikTok.

Так, Шоптенко опублікувала відео, на якому вона спочатку стоїть на кухні в піжамі, а потім кидає вверх лимон, і зненацька її лук кардинально змінюється - вона вже із зачіскою, макіяжем та у гарній вечірній сукні із блискітками.

"До вихідних готова", - написала вона.

Свій образ вона доповнила елегантними туфлями на підборах.

Шоптенко опублікувала відео всього 6 годин тому, однак воно вже зібрало понад 150 лайків. При цьому зірка є не надто активним користувачем даної соцмережі - у неї всього 15 відео від моменту реєстрації.

Як відомо, Шоптенко народилася 21 грудня 1987 року в Києві. Олена почала займатися танцями у 1993 році. Як танцівниця і хореограф брала участь у телевізійних проєктах: "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майдан's", "Зважені та щасливі". Працювала з шоу-балетом Олени Коляденко "Freedom". У 2009 році разом з хореографом Дмитром Дікусаром створила шоу-балет "Кітч". З 11 жовтня по 29 листопада 2015 року Олена була членом журі в шоу "Маленькі гіганти".

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