Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко подала хороший пример

Как передает Politeka.net, 33-летняя двукратная чемпионка мира по бальным танцам опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, которое дополнила философским умозаключением.

В кадре девушка предстала в черном топе и джинсах, томно расположившись в кресле.

Алена решила разобраться, почему люди зачастую обвиняют кого-то в своих бедах, и как с этим бороться.

"Обвиняя кого-то в своих бедах, мы наделяем его властью. Услышав однажды эту фразу, мне сразу стало понятно что действительно значит «брать на себя ответственность». Обвинение кого-то или чего-то в своих неудачах приводит к безответственности и, в свою очередь, к бездействию. Это и есть потеря власти над своей жизнью, в моем понимании 🤷‍♀️", - сообщила она.

Шоптенко поделилась правилами, которые помогают ей "включиться", когда она сталкивается с собой в таком состоянии:

"1️⃣ Никто никому ничего не должен. Стоит просто это усвоить и смириться.

2️⃣ Быть ответственным – означает дать наилучший ответ. Стоит задуматься о самой конструктивной своей реакции на возникшую ситуацию, а ещё лучше – постараться вынести из неё выгоду"

Пользователи согласились с Аленой в комментариях:

"Отличные правила😍🙌"

"Золотые слова 🔥🔥🔥 а какой кайф чувствовать, что твоя жизнь зависит только от тебя 😍❤️"

"Действительность такова же и в моем понимании ситуаций! Но жаль, что это пришло лишь недавно🙃"

"Действительно верно. Надо вовремя разобраться в себе, чтобы потом обвинять кого-то еще, в своих непродуманных действиях"

Напомним, заведенная Алена Шоптенко показала необычный девичник, с бальными танцами покончено: "Ломать свое тело...".

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