Знаменитая украинская хореограф и звезда шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко показала свой неожиданный недостаток

Известная танцовщица поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем Шоптенко решила раскрыть поклонникам недостаток, о котором большинство из них даже не догадывалось.

На кадрах Шоптенко позирует перед камерой в романтичном образе. Судя по всему, дело происходит во время фотосессии. Хореограф одета в легкую блузку, которую она не стала застегивать на все пуговицы. Ее образ дополняет легкий, почти незаметный, макияж и слегка растрепанные волосы.

Шоптенко пытается подмигнуть на камеру, однако вместо одного глаза автоматически закрывает два и весело смеется. Танцовщица призналась, что не умеет подмигивать.

«Говорят, я не умею подмигивать. Заметно?», - написала она.

Поклонники тут же принялись комментировать пост Шоптенко.

«Заметно, но это и добавляет изюминку», «Вы такая красивая», «Вы подмигиваете сразу двумя, двойное подмигивание однако», «Вы настоящая, это круто», «Я подмигиваю так же», «Значит, умеете язык трубочкой сворачивать», «Ой, халтура!!! Извините, это Вам не танцы!», «Очень милое видео получилось! Алёна, подмигивание в сочетании с солнечной улыбкой добавляет нежности, неповторимости и шарма!», - пишут люди.

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