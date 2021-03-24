Известный хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", покорила светящейся изнутри кожей
33-летнюю танцовщицу можно по праву назвать одной из самых красивых экс-участниц шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Внешность звезды очень милая и запоминающаяся.
В одном из последних постов в Инстаграм хореограф раскрыла секреты своего макияжа, из-за которого кожа будто светится изнутри.
На фото Алена позировала в наряде светлого цвета. Ее прическа была с мокрым эффектом. Макияж казался легким, лишь подчеркивающим натуральную красоту.
Шоптенко закрывала глаза или смотрела в камеру, легонько прикасаясь к лицу.
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"Прошлая неделя выдалась насыщенной съемками и всякими выходами напоследок 😅 А каждый день с макияжем на протяжении всего дня не частое явление в последнее время", - написала артистка рассказав, что использует в таких случаях крем-консилер известной марки.
По словам звезды, средство хорошо убирает темные круги под глазами и другие недостатки.
Также Шоптенко использует тональный крем, который адаптируется под тон кожи и увлажняет ее.
За шесть часов публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев.
"Какая вы красивая", "Всегда надо пробовать продукт, одному подходит, а другому может и не подойти. Всё индивидуально", "Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Пусть путь будет лёгким ! Милая и очаровательная ! ))💐💐💐🔥", - написали пользователи сети.
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