Известная украинская хореограф и звезда «Танців з зірками» Алена Шоптенко похвасталась своими кулинарными умениями
Артистка поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
По случаю Масленицы Шоптенко решила побаловать себя и своих домашних традиционными блинами. Танцовщица показала процесс готовки на видео.
На кадрах Шоптенко стоит рядом с плитой и довольно улыбается, глядя как готовятся блины и начинка для них.
Хореограф также задалась важным вопросом, поинтересовавшись, какую начинку к блинам предпочитают люди: сладкую или соленую.
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«А вы в какой команде по блинам?», - написала Алена, предоставив варианты на выбор.
Позже хореограф также опубликовала фото готового угощения и пожелала зрителям приятного аппетита.
Ранее мы писали, что Шоптенко в дождливый день сделала селфи за рулем своего авто.
На фото знаменитость позирует в бежевом пальто и теплом мейкапе. За окном - дождливый день, Алена сидит за рулем своего автомобиля, доверчиво улыбаясь. Девушка разместила также пост в котором высказала благодарность за поддержку.
Хореограф также рассказала, что перед публикацией постов в Инстаграм часто сомневается, оценят ли их поклонники.
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