Постоянная участница проекта "Танці з зірками", хореограф Алена Шоптенко впечатлила поведением на светском мероприятии

Как передает Politeka.net, в Инстаграм передачи «Светская жизнь» с Катей Осадчей появился эпизод, снятый во время презентации фильма от известного дизайнера Жана Грицфельдта. На видео Шоптенко повесилась на шею Жана, пытаясь научить его, как правильно нужно держать девушку во время танца.

Алена активно поправляла руки и ноги Жана, а тот смеялся. Было видно, что парень оказался в неловкой ситуации. Осадчей же удалось снять этот процесс.

«У нас тут свои Танці з зірками…», - подписали видео авторы аккаунта.

Отметим, что Алене Шоптенко 33 года. Она прославилась после победы в первом сезоне шоу «Танці з зірками». Шоптенко была в браке со своим партнером по паркету Дмитрием Дикусаром. Сейчас она замужем за бизнесменом Александром Ивановым. Правда, в последнее время мужчина пропал из соцсетей танцовщицы.

Ранее мы писали, что Алена Шоптенко похвасталась фигурой в невидимом боди. Артистка позировала в студии, демонстрируя стройные ножки и подкачанные руки. Через боди было видно плоский животик звезды.

Напомним, что Шоптенко из «Танців з зірками» пошла на поводу у сына и поплатилась внешностью: кадры ночных забав.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Шоптенко из "Танців з зірками" пошалила на кухонном столе, мужу повезло: «Ураган, а не женщина».

Также Politeka писала, что счастливая Шоптенко из "Танців з зірками" показала объятия с любимым мужчиной: "Невозможно надышаться...".