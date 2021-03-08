Український хореограф, легенда "Танців з зірками" Олена Шоптенко насмішила червоним носом

Як повідомляє Politeka.net, 33-річна красуня вийшла на вулицю, щоб прогулятися зі своїм маленьким сином. Судячи зі сторіс, щаслива матуся вирішила порадувати сина і вивела його гуляти під час сильного снігопаду. Шоптенко не зупинив той факт, що на вулиці було темно. Її синочок з величезним задоволенням катався на велобігу по снігу.

Трохи пізніше танцівниця поділилася кадром, зробленим вдома. Вона була вся мокра від снігу, а її обличчя сильно розчервонілося. Олена сфотографувала себе в дзеркалі. На жінці не було ні краплі макіяжу, а її ніс почервонів від холоду. Виглядала вона одночасно мило і смішно.

"Прогулялися", - підписала знімок красуня.

Шанувальники не змогли прокоментувати фото, тому що Шоптенко опублікувала його в сторіс.

Як відомо, Олена народила свого первістка три роки тому. Її чоловік-бізнесмен Олексій Іванов. Раніше в мережі парочка публікувала багато спільних фото, але зараз перестала. Додамо, що до шлюбу з Івановим Олена була одружена з зіркою «Танців з зірками» Дмитром Дікусаром.

Нагадаємо, що Олена Шоптенко зважилася показати себе без макіяжу, поділившись відкриттям: "не працює...".

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