Хореограф із "Танців з зірками" Олена Шоптенко роз'ятрила серця зворушливим знімком

Як передає Politeka.net, 33-річна чемпіонка з бальних танців опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала обійми з коханим чоловіком, правда, ще зовсім маленьким.

Так, Шоптенко позувала разом із сином Олексієм, якому в червні виповниться 3 рочки.

Олена закрила очі й міцно обійняла малюка, притиснувши до себе, і поцілувала його в щоку. Хлопчик, судячи з усього, намагався відкрутитися від маминих ніжностей, але марно.

"Неможливо надихатися❤️", - підписала цей теплий знімок зірка.

Користувачі розтанули, засипавши сім'ю компліментами в коментарях:

"Дуже красиво, кадр любов'ю дихає!))❤️"

"Мамине щастя❤️"

"Яке прекрасне фото 😍"

"Альона, дихайте і не втрачайте часу і можливості! Вони так швидко виростають... що ось так згребти в оберемок, потискати і пожамкати, зацілувати, понюхати голівоньку з дитячим непередаваним запахом буде тривати не так довго, як хотілося б (("

Зазначимо, Шоптенко народила сина в 2018-му році від свого другого чоловіка, бізнесмена Олексія Іванова (першим був танцюрист Дмитро Дікусар).

Нинішній чоловік завжди супроводжує Олену на ефірах. Вона говорила, що їй дуже важливо, щоб він був поруч, а після кожного танцю вона завжди запитує його думку. "Ми досить відверті один з одним. Чоловік ніколи не буде мене перехвалювати або лестити", - ділилася хореограф.

Нагадаємо, що Олена Шоптенко зважилася показати себе без макіяжу, поділившись відкриттям: "не працює...".

Також Politeka писала, що красуня Шоптенко з "Танців з зірками" різко змінилася, здивувавши новою зовнішністю: "до вихідних готова!".