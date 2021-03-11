Хореограф із "Танців з зірками" Олена Шоптенко роз'ятрила серця зворушливим знімком
Як передає Politeka.net, 33-річна чемпіонка з бальних танців опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала обійми з коханим чоловіком, правда, ще зовсім маленьким.
Так, Шоптенко позувала разом із сином Олексієм, якому в червні виповниться 3 рочки.
Олена закрила очі й міцно обійняла малюка, притиснувши до себе, і поцілувала його в щоку. Хлопчик, судячи з усього, намагався відкрутитися від маминих ніжностей, але марно.
"Неможливо надихатися❤️", - підписала цей теплий знімок зірка.
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Користувачі розтанули, засипавши сім'ю компліментами в коментарях:
"Дуже красиво, кадр любов'ю дихає!))❤️"
"Мамине щастя❤️"
"Яке прекрасне фото 😍"
"Альона, дихайте і не втрачайте часу і можливості! Вони так швидко виростають... що ось так згребти в оберемок, потискати і пожамкати, зацілувати, понюхати голівоньку з дитячим непередаваним запахом буде тривати не так довго, як хотілося б (("
Зазначимо, Шоптенко народила сина в 2018-му році від свого другого чоловіка, бізнесмена Олексія Іванова (першим був танцюрист Дмитро Дікусар).
Нинішній чоловік завжди супроводжує Олену на ефірах. Вона говорила, що їй дуже важливо, щоб він був поруч, а після кожного танцю вона завжди запитує його думку. "Ми досить відверті один з одним. Чоловік ніколи не буде мене перехвалювати або лестити", - ділилася хореограф.
Нагадаємо, що Олена Шоптенко зважилася показати себе без макіяжу, поділившись відкриттям: "не працює...".
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