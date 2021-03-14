Алена Шоптенко очаровала нежным образом в дождливый день, написав слова признательности

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Алена Шоптенко в дождливый день сделала селфи за рулем своего авто.

На фото знаменитость позирует в бежевом пальто и теплом мейкапе. За окном - дождливый день, Алена сидит за рулем своего автомобиля, доверчиво улыбаясь. Девушка разместила также пост в котором высказала благодарность за поддержку.

Звезда "Танців з зірками" призналась, что каждый пост в Инстаграм сопровожден ее сомнениями и тревогами. Как призналась Алена, она беспокоится, поймут ли ее фанаты, понравится ли им то, что создала знаменитость.

Алена пишет: "Для меня поддержка - неотъемлемая часть развития. Каждый раз придумывая, снимая и выкладывая какое-либо видео или фото в Инстаграм, я немного сомневаюсь и переживаю: "А меня поймут? А понравится ли? А вдохновит ли это? А нужно это вообще кому-то и принесёт ли пользу?". А потом читаю ваши комментарии под своими видео и понимаю, что все не зря", - написала признательная артистка.

Кроме того, Шоптенко написала слова благодарности всем, кто откликается на ее посты. "Спасибо вам большое, друзья! За комментарии, за отзывы, за мнение, за критику и за поддержку! С вами хочется расти и развиваться ❤️", - подытожила девушка.

Поклонники поддержали своего кумира, поддержав и похвалив за интеренсный контент:

"Прекрасно выглядите🥰", "Вы невероятная ❤️😮", "Вы невероятная ❤️😮", "Ви класна!!!👏🙌", "Боже какая красивая", "😍Алён, главное позитив, музыка🎶 в своей душе и всё будет хорошо 😊", "Критики знайдуться всюди, головне не звертати на них увагу. Ви чудова 😍", - написали фанаты своей звезде.

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