Известный хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", рассказала о своей неудаче

33-летняя танцовщица записала видеообращение и показала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Алена Шоптенко решила поделиться с поклонниками кулинарными откровениями.

«Приготовила только что свои первые сырники. Правда, я никогда не умела готовить сырники. Получилось вот так», - сказала танцовщица и показала результат своих кулинарных стараний.

Поскольку род деятельности Шоптенко напрямую связан с красотой и грацией, танцовщица большое внимание уделяет рациону. В ее меню нет высококалорийных продуктов и фастфуда.

«Мне очень нравятся легкие салаты. Но у меня жесткий принцип: перед выступлением я ничего не ем. А на выходных могу побаловать себя чем-то оригинальным, например, салатом с лепестками роз», - делилась она своими кулинарными предпочтениями.

Хореограф рассказывала, что большое значение имеет и график питания. Главное правило – не есть углеводы во второй половине дня. Вечером танцовщица ест за 3-4 часа до сна.

Придерживаясь таких правил Шоптенко удалось сбросить 15 килограммов, надранных за время второй беременности.

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