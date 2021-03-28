Известный хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", похвасталась времяпрепровождением с сыном

33-летняя артистка в 2018 году родила сына, Алексея, в браке с предпринимателем Алексеем Ивановым, сообщает Politeka.net.

Известно, что пара познакомилась на съемках одного из танцевальных шоу.

Сейчас хореограф не только активно снимается в популярных проектах, но также воспитывает сына и показывает в Инстаграм, как проводит с ним время.

В этот раз красотка с сыном решила приготовить печенье. Соответствующие снимки она разместила в сторис и посте в Инстаграм.

"Испечь ребёнку печенье, которое он будет есть 😁 - done 💪", - написала Шоптенко, и добавила: "Договорились, что будем есть печенье только после того, как оно приготовится".

За полчаса публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"😍😍😍какая красивая!", "❤️ Умничка Я тебя с Любовью и уважением поддерживаю и благодарю !❤️", "Вы такая милая и нежная мама) фото с сыночком всегда прекрасные😍", "Люблю тебя Аленка) Спасибо за твои танцы", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали - в одном из интервью Алена Шоптенко рассказала, как изнурительны тренировки для проекта "Танці з зірками" повлияли на ее здоровье.

Из-за того, что артистка быстро вернулась к работе после родов, у нее диагностировали диастаз (щель на животе). Хотя это не мешает жить, все же спешить было нельзя.

Напомним, что Шоптенко из «Танців з зірками» пошла на поводу у сына и поплатилась внешностью: кадры ночных забав.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Шоптенко из "Танців з зірками" пошалила на кухонном столе, мужу повезло: «Ураган, а не женщина».

Также Politeka писала, что счастливая Шоптенко из "Танців з зірками" показала объятия с любимым мужчиной: "Невозможно надышаться...".