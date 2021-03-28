Известный хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", похвасталась времяпрепровождением с сыном
33-летняя артистка в 2018 году родила сына, Алексея, в браке с предпринимателем Алексеем Ивановым, сообщает Politeka.net.
Известно, что пара познакомилась на съемках одного из танцевальных шоу.
Сейчас хореограф не только активно снимается в популярных проектах, но также воспитывает сына и показывает в Инстаграм, как проводит с ним время.
В этот раз красотка с сыном решила приготовить печенье. Соответствующие снимки она разместила в сторис и посте в Инстаграм.
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"Испечь ребёнку печенье, которое он будет есть 😁 - done 💪", - написала Шоптенко, и добавила: "Договорились, что будем есть печенье только после того, как оно приготовится".
За полчаса публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
"😍😍😍какая красивая!", "❤️ Умничка Я тебя с Любовью и уважением поддерживаю и благодарю !❤️", "Вы такая милая и нежная мама) фото с сыночком всегда прекрасные😍", "Люблю тебя Аленка) Спасибо за твои танцы", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали - в одном из интервью Алена Шоптенко рассказала, как изнурительны тренировки для проекта "Танці з зірками" повлияли на ее здоровье.
Из-за того, что артистка быстро вернулась к работе после родов, у нее диагностировали диастаз (щель на животе). Хотя это не мешает жить, все же спешить было нельзя.
Напомним, что Шоптенко из «Танців з зірками» пошла на поводу у сына и поплатилась внешностью: кадры ночных забав.
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