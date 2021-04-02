Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко, двукратная чемпионка мира по бальным танцам, удивила внезапным желанием попробовать нечто новенькое для себя

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала с двумя подружками.

Девушки были в удобных нарядах, позволявших им свободно двигаться. Ненакрашенная и заведенная Алена, с растрепанными волосами, сделала селфи, встав таким образом, чтобы камера смогла охватить и людей, и танцпол. Она одарила зрителей довольной улыбкой, а в подписи объяснила, что ее так обрадовало:

"Наше трио королевы и принцесс уличного вайба. ❤️ Продолжаю с удовольствием ломать своё тело в попытке познать хип-хоп 😅"

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые вспомнили певицу Юлию Санину, практически победившую в последнем сезоне "Танців з зірками". Вместе со своим партнером Димой Жуком в одном из эфиров они феерично исполнили хип-хоп.

"Научите танцу😁"

"Юляяя 🔥😍 Мы ждем танец @the_hardkiss 😍"

"Осваивая новые роли и умения, мы развиваемся. И развиваясь, мы учимся осваивать новые роли. Удачи, Алёна! 👏🙂🙃"

Отметим, Шоптенко сделала успешную карьеру в спорте. В 2006 году она стала чемпионкой мира по 10 танцам среди молодёжи до 21 года, в латиноамериканской программе. В этом же году победила в "Танцях з зірками". В 2007-м одержала победу на чемпионате Украины.

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