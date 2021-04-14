Известный хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", блеснула идеальными формами в коротком платье

Звезда в 2018 году стала мамой сына, Алексея, которого родила от бизнесмена, Алексея Иванова, сообщает Politeka.net.

При этом артистка смогла сохранить фигуру в идеальной форме, поэтому она может позволить себе надеть любой наряд.

В этот раз Алена блистала в коротком бальном платье, которое едва ли что-то прикрывало. Желтый сияющий лифчик подчеркнул грудь, а длинные разрезы на юбочке открывали виды на упругие ягодицы.

В таком горячем образе Шоптенко позировала у себя на кухне, забравшись на стол.

"Да, все верно. Я стою в бальном платье на своей кухне. Снимаю кое-что интересное", - произнесла танцовщица.

Публикация не собрала много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис это невозможно.

Отметим, ранее Алена Шоптенко рассказала, что изнурительно тренировалась сразу после родов для проекта "Танці з зірками", в результате это сказалось на ее здоровье.

Из-за того, что артистка быстро вернулась к работе, у нее диагностировали диастаз (щель на животе). Хотя это не мешает жить, все же спешить на работу было нельзя.

Однако Алена уверяет, что для нее привычны огромные нагрузки и бывает, что из-за танцевальных проектов или каких-то постановок она танцует по 6-7 часов.

А когда работа в проектах заканчивается, хореограф занимается пилатесом, который помогает реабилитировать мышцы.

Напомним, что Шоптенко из «Танців з зірками» пошла на поводу у сына и поплатилась внешностью: кадры ночных забав.

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