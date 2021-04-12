Известный хореограф, звезда "Танців з зірками" и участница шоу "Маска" Алена Шоптенко зажгла со знаменитой блондинкой

Как передает Politeka.net, Шоптенко прославилась после того, как победила в первом сезоне шоу «Танці з зірками» в 2006 году. После танцовщица еще несколько раз участвовала в проекте. В последнем сезоне шоу она танцевала с Олегом Винником, но до финала не дошла из-за болезни.

После «Танців з зірками» Шоптенко стала активно светиться на телевидении и устраивать интересные коллаборации со звездами. Известно, что она берет уроки хип-хопа вместе с Юлией Саниной. Также она светилась на съемках вместе с Мишель Андраде.

Очередной сторис в Инстаграм звезды стал неожиданностью для ее поклонников. Шоптенко записала видео для молодежной сети Тик Ток вместе со звездой украинской эстрады Ириной Федишин, которая как и Алена участвовала в шоу «Маска».

Девушки повторяли простые движения и выглядели при этом очень соблазнительно.

Ранее мы писали, что Алена Шоптенко рассказала о потере самого дорого человека. В интервью хореограф призналась, что ее мама в течение десяти лет болела неизлечимой болезнью. Вскоре после 70-летия женщина умерла.

Напомним, что Алена Шоптенко, соблазнительно выгнувшись в кресле, научила, как не потерять власть: "Отличные правила".

Как сообщала Politeka, Шоптенко из "Танців з зірками" заинтриговала кадрами в гримерке с жгучей Мишель Андраде: "Хоть я и не ваша…".

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" раскрепостилась в смелом платье с декольте до пупка: "Я научилась...".