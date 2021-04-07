Хореограф із "Танців з зірками" Олена Шоптенко подала хороший приклад
Як передає Politeka.net, 33-річна дворазова чемпіонка світу з бальних танців опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, яке доповнила філософським висновком.
У кадрі дівчина постала в чорному топі та джинсах, томно розташувавшись у кріслі.
Олена вирішила розібратися, чому люди часто звинувачують когось у своїх бідах, і як з цим боротися.
"Звинувачуючи когось у своїх бідах, ми наділяємо його владою. Почувши одного разу цю фразу, мені відразу стало зрозуміло що дійсно означає "брати на себе відповідальність". Звинувачення когось або чогось у своїх невдачах призводить до безвідповідальності і, в свою чергу, до бездіяльності. Це і є втрата влади над своїм життям, в моєму розумінні 🤷♀️", - повідомила вона.
Ані Лорак готується до весілля, раптові зміни вже не приховати: "В животі у мене..."
Підопічна Потапа Андраде вперше розповіла, як Данилко її налякав на "Масці": "Ледь голова не вилетіла..."
Модниця Осадча осоромилася з вбранням зірки "Голосу країни" за 24 тисячі: "Побачила і..."
Переможниця "Танців з зірками" Дімопулос в міні-бікіні показала головні принади: "Моя ідеальна вага..."
На український кордон терміново стягують військових: що відбувається
Шоптенко поділилася правилами, які допомагають їй "включитися", коли вона стикається з собою в такому стані:
"1️⃣ ніхто нікому нічого не винен. Варто просто це засвоїти і змиритися.
2️⃣ бути відповідальним - означає дати найкращу відповідь. Варто задуматися про найбільш конструктивну свою реакцію на виниклу ситуацію, а ще краще - постаратися винести з неї вигоду".
Користувачі погодилися з Оленою в коментарях:
"Відмінні правила 😍 🙌"
"Золоті слова 🔥 🔥 🔥 а який кайф відчувати, що твоє життя залежить тільки від тебе 😍 ❤ ️"
"Дійсність така ж і в моєму розумінні ситуацій! Але шкода, що це прийшло лише нещодавно 🙃"
"Дійсно вірно. Треба вчасно розібратися в собі, щоб потім звинувачувати когось ще, у своїх непродуманих діях"
Нагадаємо, заведена Олена Шоптенко показала незвичайний дівич-вечір, з бальними танцями покінчено: "ламати своє тіло...".
Як повідомляла Politeka, Шоптенко з "Танців з зірками" розкрила свій недолік, про який раніше замовчувала: "Вибачте, це...".
Також Politeka писала, що Шоптенко з " Танців з зірками "показала, чим балує сина:" домовилися, що будемо...".