Хореограф із "Танців з зірками" Олена Шоптенко подала хороший приклад

Як передає Politeka.net, 33-річна дворазова чемпіонка світу з бальних танців опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, яке доповнила філософським висновком.

У кадрі дівчина постала в чорному топі та джинсах, томно розташувавшись у кріслі.

Олена вирішила розібратися, чому люди часто звинувачують когось у своїх бідах, і як з цим боротися.

"Звинувачуючи когось у своїх бідах, ми наділяємо його владою. Почувши одного разу цю фразу, мені відразу стало зрозуміло що дійсно означає "брати на себе відповідальність". Звинувачення когось або чогось у своїх невдачах призводить до безвідповідальності і, в свою чергу, до бездіяльності. Це і є втрата влади над своїм життям, в моєму розумінні 🤷‍♀️", - повідомила вона.

Шоптенко поділилася правилами, які допомагають їй "включитися", коли вона стикається з собою в такому стані:

"1️⃣ ніхто нікому нічого не винен. Варто просто це засвоїти і змиритися.

2️⃣ бути відповідальним - означає дати найкращу відповідь. Варто задуматися про найбільш конструктивну свою реакцію на виниклу ситуацію, а ще краще - постаратися винести з неї вигоду".

Користувачі погодилися з Оленою в коментарях:

"Відмінні правила 😍 🙌"

"Золоті слова 🔥 🔥 🔥 а який кайф відчувати, що твоє життя залежить тільки від тебе 😍 ❤ ️"

"Дійсність така ж і в моєму розумінні ситуацій! Але шкода, що це прийшло лише нещодавно 🙃"

"Дійсно вірно. Треба вчасно розібратися в собі, щоб потім звинувачувати когось ще, у своїх непродуманих діях"

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