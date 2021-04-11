Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками" показала, як готується до зйомок нового цікавого проєкту

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Олена Шоптенко показала кілька відео з гримерки, в якій чепуряться знаменитості. Зокрема, в камеру потрапила підопічна Потапа, юна зірка шоубізу Мішель Андраде.

"Мішель!"- гукнула Олена співачку. Та у відповідь помахала руками, і сказала: "Я тут. Всі свої на базі! Хоч я і не ваша, але... ти зрозуміла...".

"Хоч ми та в різних командах, але все одно всі свої", - підкреслила знаменитий хореограф.

У наступному відео Олена написала:"Скоро поділюся тим, що сьогодні знімаємо".

Відомо, що Олена Шоптенко бере активну участь у різних проєктах на телебаченні. Вона тренує зіркових партнерів на" Танцях з зірками", нещодавно брала участь у шоу" Маска", сховавшись під костюмом"Лисички".

Новий проєкт, в якому бере участь танцівниця буде не менш феєричним, адже дівчина дуже педантично і професійно виконує все за що береться. Хоча, при спілкуванні з шанувальниками Олена розповіла, що до перфекціонізму ставиться дуже вибірково, заявивши, що це не повинно бути самоціллю.

Мішель Андраде також в недавньому пості розповідала, що у квітні хоче реалізувати багато планів.

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