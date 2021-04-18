Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала свой "блин комом"

Как передает Politeka.net, 33-летняя танцовщица опубликовала новые "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстала за готовкой на кухне, решив порадовать супруга Алексея и маленького сына, его тезку, чем-то вкусненьким.

Алена решила во что бы то ни стало научиться делать сырники. После первой неудачной попытки звезда предприняла вторую, и, судя по ее комментариям, тоже не весьма успешную.

"В этот раз я, как минимум, сырники не сожгла. Получились вот такие... теперь какие-то нецелостные, зернистые... Сколько раз мне нужно их сделать, чтобы они у меня получились?", - спросила с сарказмом Алена, показав результат своих трудов.

На кадрах девушка появилась абсолютно без макияжа и прически, в домашнем свитшоте синего оттенка.

И хоть на вид румяные сырники выглядели вполне аппетитно, танцовщица сделала неутешительные выводы:

"Мой вывод: перебиваешь сырную массу блендером - она получается клейкая, плохо лепится, не держит форму, размешиваешь сырную массу просто ложкой - она не склеивается... Вы как делаете?", - поинтересовалась Шоптенко у пользователей. Большинство ответили, что ложкой.

Ранее Алена призналась, что "никогда не жарила ребёнку ничего на сковородке". Для эксперимента танцовщица решила приготовить оладьи из кабачков.

"В общем, сын мой съел оладьи с удовольствием, и это самый лучший показатель", - похвасталась успехом звезда. Но вот комментирующие оценили событие по-другому.

"Выглядит, мягко говоря, не вкусно"; "там даже соли нет, как это может быть вкусно?😂 бедный ребёнок"; "мне кажется они вообще сыроваты...такое, потанцевала, а ребенок голодный😂", - писали в Сети.

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