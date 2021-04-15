Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", впечатлила движениями и образами на столе

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко благодаря танцам стала довольно популярной среди украинцев. Девушка уже собрала сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где рассказывает много советов и показывает интересные образы.

В этот раз Алена опубликовала видео, на котором примерила множество разных платьев, начав танцевать и менять наряды по всей квартире. В какой-то момент девушка запрыгнула на стол, где успела сменить три наряда и танца. Видео получилось очень зажигательным и интересным.

"Ещё две недели карантина и я чувствую, что буду готова даже спеть на этом столе", - написала звезда под роликом.

Фанаты посмотрели ролик более 45 тысяч раз и написали комментарии:

"Класс", "Алена, круто", "Как же это красиво", "Ух, жаришка", "Главное за две недели, чтоб от каблуков паркет остался целым", "Как красиво", "Очень красиво", "Безупречная", "Платья - огонь", "Богиня", "Какая же ты крутая", "Вот это да, очень яркий, эффектный танец".

Мы писали, что известная украинская танцовщица и звезда шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко впечатлила кадрами своего преображения в гламурную красотку.

В начале видео танцовщица появляется перед камерой без косметики и укладки, в простой серой толстовке с капюшоном.

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