Відомий хореограф, зірка "Танців з зірками" та учасниця шоу "Маска" Олена Шоптенко запалила зі знаменитою блондинкою

Як передає Politeka.net, Шоптенко прославилася після того, як перемогла в першому сезоні шоу «Танці з зірками» в 2006 році. Після танцівниця ще кілька разів брала участь у проекті. В останньому сезоні шоу вона танцювала з Олегом Винником, але до фіналу не дійшла через хворобу.

Після "Танців з зірками" Шоптенко стала активно світитися на телебаченні і влаштовувати цікаві колаборації з зірками. Відомо, що вона бере уроки хіп-хопу разом з Юлією Саніною. Також вона світилася на зйомках разом з Мішель Андраде.

Черговий сторіс в Instagram зірки став несподіванкою для її шанувальників. Шоптенко записала відео для молодіжної мережі Тік Ток разом із зіркою української естради Іриною Федишин, яка як і Альона брала участь в шоу «Маска».

Дівчата повторювали прості рухи і виглядали при цьому дуже спокусливо.

Раніше ми писали, що Альона Шоптенко розповіла про втрату найдорожчої людини. В інтерв'ю хореограф зізналася, що її мама протягом десяти років хворіла на невиліковну хворобу. Незабаром після 70-річчя жінка померла.

Нагадаємо, що Олена Шоптенко, спокусливо вигнувшись у кріслі, навчила, як не втратити владу: "відмінні правила".

Як повідомляла Politeka, Шоптенко з "Танців з зірками" заінтригувала кадрами в гримерці з пекучою Мішель Андраде:"хоч я і не ваша...".

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" розкріпачилася в сміливій сукні з декольте до пупка:"я навчилася...".