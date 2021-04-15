Відома українська танцівниця Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", вразила рухами та образами на столі

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко завдяки танцям стала досить популярною серед українців. Дівчина вже зібрала сотні тисяч фанатів в Instagram, де розповідає багато порад і показує цікаві образи.

Цього разу Олена опублікувала відео, на якому приміряла безліч різних суконь, почавши танцювати і міняти вбрання по всій квартирі. У якийсь момент дівчина застрибнула на стіл, де встигла змінити три наряди і танцю. Відео вийшло дуже запальним і цікавим.

"Ще два тижні карантину і я відчуваю, що буду готова навіть заспівати на цьому столі", - написала зірка під роликом.

Фанати подивилися ролик більше 45 тисяч разів і написали коментарі:

"Клас"," Олена, круто"," як же це красиво"," Ух, жаришка"," головне за два тижні, щоб від каблуків паркет залишився цілим"," як красиво"," дуже красиво"," бездоганна"," сукні - вогонь"," Богиня"," яка ж ти крута","Ось це так, дуже яскравий, ефектний танець".

Ми писали, що відома українська танцівниця і зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко вразила кадрами свого перетворення в гламурну красуню.

На початку відео танцівниця з'являється перед камерою без косметики і укладання, в простій сірій толстовці з капюшоном.

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