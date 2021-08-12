Відома актриса Моніка Беллуччі показала образ для обкладинки глянцю

Як пише Politeka.net, 56-річна Моніка виглядає на свій вік просто розкішно. Італійська красуня побудувала успішну кар'єру актриси і моделі. Дівчина і зараз знімається для глянців і вирішила показати в своєму Instagram, як проходила Нова зйомках.

На новому фото Моніка була в білій сорочці. Красуня перебувала в обіймах Кароль Буке. Зірки практично губами один до одного, додаючи знімку особливої іскри.

"Тільки СЬОГОДНІ в Paris Match з кращою Кароль Буке", - написала Беллуччі.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шалено красива", "ефектний феєричний образ", "я теж хочу тебе поцілувати", "ми вже прочитали інтерв'ю, ми не можемо дочекатися виходу фільму Моніка Беллуччі, як завжди, у неї гарне почуття гумору".

Варто відзначити, що Кароль Буке є популярною французькою актрисою. 63-річна красуня знялася в десятках картин.

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