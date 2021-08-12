Відома актриса Моніка Беллуччі показала образ для обкладинки глянцю
Як пише Politeka.net, 56-річна Моніка виглядає на свій вік просто розкішно. Італійська красуня побудувала успішну кар'єру актриси і моделі. Дівчина і зараз знімається для глянців і вирішила показати в своєму Instagram, як проходила Нова зйомках.
На новому фото Моніка була в білій сорочці. Красуня перебувала в обіймах Кароль Буке. Зірки практично губами один до одного, додаючи знімку особливої іскри.
"Тільки СЬОГОДНІ в Paris Match з кращою Кароль Буке", - написала Беллуччі.
В СБУ остаточно вирішили, що робити з Філіпом Кіркоровим: "В інтересах національної безпеки..."
В Україні лопнув великий банк, що буде з вкладами: заява Нацбанку
Ротару тонко підколола Катю Осадчу, кадри конфузу: "А, тебе ще не було тоді..."
1 вересня в Україні, у МОН нагадали про важливу деталь: "переведуть на дистанційне навчання школи, де..."
Пугачова різко осадила Кіркорова після нахабної витівки: "Я ще поживу, Філя"
Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:
"Шалено красива", "ефектний феєричний образ", "я теж хочу тебе поцілувати", "ми вже прочитали інтерв'ю, ми не можемо дочекатися виходу фільму Моніка Беллуччі, як завжди, у неї гарне почуття гумору".
Варто відзначити, що Кароль Буке є популярною французькою актрисою. 63-річна красуня знялася в десятках картин.
Нагадаємо, Моніка Беллуччі довела, що старіти можна красиво
А ще Politeka повідомляла, що Моніка Беллуччі показала, як можна виглядати спокусливо в строгому вбранні
Також Politeka писала, що юна дочка Беллуччі засліпила красою в сукні з пікантними вирізами