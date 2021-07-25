Известная актриса и модель Моника Беллуччи поделилась новым кадром, сделанным на последних съемках

Известная актриса и модель не так часто появляется на публике в последнее время, поэтому каждое ее фото в Инстаграм всегда вызывает бурную реакцию в сети. Поскольку знаменитость заявила, что не готова пока использовать уколы красоты, она решила стареть естественно.

Именно поэтому фанаты удивляются по-прежнему хорошему виду Моники, которой в сентябре исполняется 57 лет. На новом кадре звезда не побоялась показать лицо крупным планом. И хотя снимок не в высоком качестве, все равно заметно, как ухоженно выглядит модель в своем образе.

«❤️Приятных выходных» - пожелала актриса в подписи под кадром.

Вот как реагируют в сети:

«Вы такая солнечная и прекрасная, боже; По-прежнему так же прекрасна, как и всегда; Ты вообще настоящая?; Великолепно 😍 это волшебство; 😍 Белла ❤️; хорошо провести время🙏🏼.; Моя любовь 😍».

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