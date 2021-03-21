Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в одном белье подчеркнула стройность своей фигуры

Знаменитая модель на протяжении многих лет будоражит своими образами, показывает яркие фото из светских мероприятий и не боится критики, ведь выглядит безупречно благодаря правильному уходу за собой. Секретами красоты Белуччи интересуются миллионы женщин, желающих такую же фигуру, как и у нее.

Как можно заметить, даже раньше Моника поддерживала себя в форме и строго контролировала вес, чтобы иметь возможность принимать участие в таких вот съемках в одном белье. В простом, но аккуратном комплекте звезда блистала во всей красе благодаря удачному ракурсу и самой внешности.

С самой молодости Моника начинает каждое утро с контрастного душа. Несколько раз в неделю она очищает кожу скрабом из оливкового масла и молотого миндаля. А для сохранения молодости Моника рекомендует избегать пластических хирургов, не делать уколов красоты, а правильно наладить систему ухода.

«Я итальянка и просто обожаю вкусную еду. Я всеядна, но итальянская кухня – моя любовь. Мои дочки на меня в этом сильно похожи», - раньше говорила Беллуччи.

Также, на одной из многочисленных фан-страничек в Инстаграм появилось фото Моники, на котором она заманчиво прятала свой пышный бюст. Волосы звезды были выпрямлены, а яркий макияж придавал особого шарма фотографии.

Актриса была одета в черный пиджак, под которым не оказалось белья. Беллуччи немного распахнула его, прикрыв руками самое интересное.

«Чудесно», «Красивая леди», «Как теперь уснуть?», «Красивая», «Огонь», «Вау», "Беллуччи, ты красивее всех итальянок», «Что прячешь, красотка?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что неукротимая Моника Беллуччи уронила бретельку платья, засветив аппетитных «малышек»: «Дух захватывает».

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи в одном белье показала, чем покорила Касселя: «Дай подержаться…».

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи показала, насколько соблазнительна в прозрачной маечке: "Аппетитная крошка".