Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поиграла с фантазиями мужчин
Артистка начинала свою творческую карьеру со съемок в качестве модели, передает Politeka.net. Несмотря на свои 56 лет звезда остается эталоном красоты для многих.
Пользователи сети вспоминают образы знаменитости в Инстаграм. В одной из групп опубликовали архивное фото актрисы.
Беллуччи позировала в зеленой прозрачной маечке. Одежда была короткой и с глубоким декольте. Сквозь наряд можно было разглядеть грудь в лифчике, состоящем из двух треугольников ткани.
Лифчик казался ненадежным, однако благодаря ему можно было насладиться видами на пышную грудь.
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Внимание также привлекали тонкая талия и плоский животик Моники. Было видно, что звезда позировала в трусиках.
Макияж с акцентом на глаза завершил образ.
"Ты любишь Монику Беллуччи?", - написали авторы поста.
За восемь часов публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети осыпали комплиментами жгучую актрису.
"Аппетитная крошка", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Моника Беллуччи тщательно ухаживает за своей внешностью, именно поэтому в свои 56-ть продолжает восхищать миллионы людей.
Звезда каждое утро начинает с контрастного душа. Несколько раз в неделю она очищает кожу скрабом. А Особое внимание актриса уделяет уходу за волосами - она разбавляет шампуни минеральной водой, чтобы снизить их концентрацию и не пересушить волосы и кожу головы.
Напомним, что неувядающая 56-летняя Моника Беллуччи пленила роскошными изгибами в приталенном платье: "Черт возьми".
Как сообщала Politeka, пышногрудая Моника Беллуччи избавилась от одежды, показав себя во всей красе: «Богиня любви».
Также Politeka писала, что неповторимая Моника Беллуччи отказалась от белья, впечатлив размерами декольте: «Есть женщины, а есть…».