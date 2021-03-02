Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поиграла с фантазиями мужчин

Артистка начинала свою творческую карьеру со съемок в качестве модели, передает Politeka.net. Несмотря на свои 56 лет звезда остается эталоном красоты для многих.

Пользователи сети вспоминают образы знаменитости в Инстаграм. В одной из групп опубликовали архивное фото актрисы.

Беллуччи позировала в зеленой прозрачной маечке. Одежда была короткой и с глубоким декольте. Сквозь наряд можно было разглядеть грудь в лифчике, состоящем из двух треугольников ткани.

Лифчик казался ненадежным, однако благодаря ему можно было насладиться видами на пышную грудь.

Внимание также привлекали тонкая талия и плоский животик Моники. Было видно, что звезда позировала в трусиках.

Макияж с акцентом на глаза завершил образ.

"Ты любишь Монику Беллуччи?", - написали авторы поста.

За восемь часов публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали комплиментами жгучую актрису.

"Аппетитная крошка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи тщательно ухаживает за своей внешностью, именно поэтому в свои 56-ть продолжает восхищать миллионы людей.

Звезда каждое утро начинает с контрастного душа. Несколько раз в неделю она очищает кожу скрабом. А Особое внимание актриса уделяет уходу за волосами - она разбавляет шампуни минеральной водой, чтобы снизить их концентрацию и не пересушить волосы и кожу головы.

Напомним, что неувядающая 56-летняя Моника Беллуччи пленила роскошными изгибами в приталенном платье: "Черт возьми".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Моника Беллуччи избавилась от одежды, показав себя во всей красе: «Богиня любви».

Также Politeka писала, что неповторимая Моника Беллуччи отказалась от белья, впечатлив размерами декольте: «Есть женщины, а есть…».