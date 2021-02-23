Известная модель и актриса Моника Беллуччи впечатлила размером декольте

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появилось архивное фото, на котором еще очень молодая Моника сидела за столом в летнем кафе. На актрисе красовалось маленькое черное платье. Звезда отдала предпочтение платью на бретельках с глубоким декольте. Красотка не стала надевать нижнее белье, в результате чего все взгляды были прикованы к ее аппетитному бюсту.

Сама Беллуччи выглядела очень скромно. Она держала в руках маленькую чашечку кофе. Также на столе рядом с ней стоял стакан сока и стакан воды.

В комментариях поклонники актрисы оставили ей массу восхищенных отзывов.

«Есть женщины, а есть Царицы», «Так потрясающе», «Красиво, ищу для тебя розу», «Какая красота!», «Какое красивое лицо!», «Я считаю, что это самая красивая женщина в мире», «Ты царица!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Моника Беллуччи начинала свою карьеру как модель, но позже начала сниматься и в кино. Стоит отметить, что в модельном бизнесе красотка достигла небывалых высот. Долгое время ее считали эталоном женской красоты и одной из самых красивых женщин в мире. Впрочем, и сейчас 56-летняя Беллуччи выглядит превосходно.

Напомним, что 56-летняя Беллуччи напомнила о себе пикантной фотосессией и моложавым видом: «Моника навсегда».

Как сообщала Politeka, 56-летняя Моника Беллуччи удивила "растрепанным" видом в новом образе: "Просто фантастика".

Также Politeka писала, что неувядающая 56-летняя Моника Беллуччи пленила роскошными изгибами в приталенном платье: "Черт возьми".