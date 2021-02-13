Відома модель і актриса Моніка Беллуччі показала себе і побажала гарних вихідних

На фото Моніка здалася в обтягуючій сукні, яка повністю закривала тіло красуні. Беллуччі підняла руки вгору, а очі закрила від задоволення, спокусливо вигнувшись. Кадр вийшов бездоганним, адже фігурі і зовнішності моделі можна тільки позаздрити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вдалих вихідних", - написала зірка.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красиво в чорному", "Привіт, Моніка", " чорт забирай, я це передбачав ... вона вибухонебезпечна"," захоплення дитинством", "Богиня", "дуже стильно", "ви робите красиві шпалери", "і тобі спасибі"," краща жінка, я люблю тебе"," найкрасивіша жінка в світі"," Одна з найкрасивіших жінок в світі", " Не чекайте, що стане легше !!", "Яка ж вона красива!", "Така красива жінка".

Ми писали, що всесвітньо відома актриса і модель Моніка Беллуччі підкорила шанувальників новою ефектною фотосесією.

На новому фото на Моніці можна побачити чорний Шкіряний комбінезон з ремінцем, який прекрасно підкреслює талію жінки. У неї елегантний макіяж в нюдових відтінках і каре з чубчиком. Також можна помітити, що модель доповнила образ сережками-кільцями.

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