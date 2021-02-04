Известная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи поделилась ярким фото с новым стильным образом
56-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи поделилась стильным кадром, ради которого примерила яркий модный костюм. Как стало известно, модель снялась для известного ювелирного дома Cartier.
Новыми кадрами из съемки Беллуччи поделилась в Инстаграм, где восхитила молодостью и красотой. Звезда надела для съемки оранжевый комбинезон с широким ремнем, набросила на одно плечо куртку, а под низ костюма надела водолазку виноградного оттенка.
Как видно, модель совсем не выглядит на свой возраст, причем без всяких операций и филлеров вместе с уколами красоты. Беллуччи уверяет, что ее главное правило молодости - тщательное очищение и увлажнение кожи.
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На фото также видно, что в макияже Моника предпочитает, прежде всего, естественность и умеренность, чтобы не выглядеть кукольно.
«Вау, это божественный мир; Прекрасно👼🏻;Как всегда завораживает, завораживающая красота 😍; Вы выглядите шикарно, красивая дама ❤, девушки, учитесь; Вау, красивая девушка, ты всегда такой будешь, даже в 56; Великолепно 💖; Так потрясающе ❤️; Омг, у тебя идеальное телосложение, ты такой прекрасный человек😙; Воплощение красоты😍».
Также ранее на аккаунте модели появилось видео, на котором она позирует на сцене в окружении мужчин.
"На сцене в парижском кабаре", - написала она в комментарии к видео.
На опубликованных кадрах можно увидеть яркие костюмы и образы в стиле 60-х годов, много перьев, объемные прически, что очень удачно подчеркивает темпераментный образ модели.
Вокруг Моники - множество молодых красавцев, которые носят ее на руках и позируют рядом с ней, а она загадочно улыбается.
Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: «Ух, какая...».
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