Известная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи поделилась ярким фото с новым стильным образом

56-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи поделилась стильным кадром, ради которого примерила яркий модный костюм. Как стало известно, модель снялась для известного ювелирного дома Cartier.

Новыми кадрами из съемки Беллуччи поделилась в Инстаграм, где восхитила молодостью и красотой. Звезда надела для съемки оранжевый комбинезон с широким ремнем, набросила на одно плечо куртку, а под низ костюма надела водолазку виноградного оттенка.

Как видно, модель совсем не выглядит на свой возраст, причем без всяких операций и филлеров вместе с уколами красоты. Беллуччи уверяет, что ее главное правило молодости - тщательное очищение и увлажнение кожи.

На фото также видно, что в макияже Моника предпочитает, прежде всего, естественность и умеренность, чтобы не выглядеть кукольно.

«Вау, это божественный мир; Прекрасно👼🏻;Как всегда завораживает, завораживающая красота 😍; Вы выглядите шикарно, красивая дама ❤, девушки, учитесь; Вау, красивая девушка, ты всегда такой будешь, даже в 56; Великолепно 💖; Так потрясающе ❤️; Омг, у тебя идеальное телосложение, ты такой прекрасный человек😙; Воплощение красоты😍».

Также ранее на аккаунте модели появилось видео, на котором она позирует на сцене в окружении мужчин.

"На сцене в парижском кабаре", - написала она в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть яркие костюмы и образы в стиле 60-х годов, много перьев, объемные прически, что очень удачно подчеркивает темпераментный образ модели.

Вокруг Моники - множество молодых красавцев, которые носят ее на руках и позируют рядом с ней, а она загадочно улыбается.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: «Ух, какая...».

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