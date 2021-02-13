Известная модель и актриса Моника Беллуччи показала себя и пожелала хороших выходных

На фото Моника показалась в обтягивающем платье, которое полностью закрывало тело красотки. Беллуччи подняла руки вверх, а глаза закрыла от удовольствия, соблазнительно выгнувшись. Кадр получился безупречным, ведь фигуре и внешности модели можно только позавидовать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Удачных выходных", - написала звезда.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красиво в черном", "Привет, Моника", "Черт возьми, я это предвидел ... она взрывоопасная", "Увлечение детством", "Богиня", "Очень стильно", "Вы делаете красивые обои", "И тебе спасибо", "Лучшая женщина, я люблю тебя", "Самая красивая женщина в мире", "Одна из самых красивых женщин в мире", "Не ждите, что станет легче !!", "Какая же она красивая!", "Такая красивая женщина".

Мы писали, что всемирно известная актриса и модель Моника Беллуччи покорила поклонников новой эффектной фотосессией.

На новом фото на Монике можно увидеть черный кожаный комбинезон с ремешком, который прекрасно подчеркивает талию женщины. У нее элегантный макияж в нюдовых оттенках и каре с челкой. Также можно заметить, что модель дополнила образ серьгами-кольцами.

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