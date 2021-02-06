Всемирно известная актриса и модель Моника Беллуччи удивила фанатов нестареющим видом

Как передает Politeka.net, звезда выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое черно-белое фото, на котором предстала в ретро-образе. Она надела белую блузку с черным галстуком, которую дополнила светлым беретом.

Моника Беллуччи подперла голову руками с массивными металлическими кольцами на пальцах и ласково улыбнулась поклонниками, слегка спрятав пальцы под черными локонами. Тени вокруг глаз лишь подчеркнули скромный образ красотки.

Интернет-пользователи восхитились прекрасной внешностью 56-летней Моники Беллучи в комментариях под фото:

"Удивительная, прекрасная женщина!"; "Ты так идеален для меня. Я обожаю тебя"; "Чрезвычайно великолепна"; "Очаровательная Моника"; "Вне времени!"; "Вы совершенно потрясающе красивая дама, потрясающее фото"; "Я вижу море сквозь эти трубы восторга"; "Так мило и вечно элегантно"; "Вы поистине королева красоты💎"; "Ты такой ангел"; "Вы самая красивая женщина в истории человечества ❤️🙏🌹😍 Вы горды и привлекательны"; "Самая красивая королева заслуживает поклонения 💋💕💕"; "Надеюсь, Бог вас простит. Ты ослепила половину моих друзей".

Ранее Беллуччи показалась в черное платье с сиреневым верхом, которое удачно подчеркнуло ее пышную грудь и стройную талию звезды, а длинные черные перчатки с браслетами довершили ее облик.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: «Ух, какая...».

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