Известная актриса Моника Беллуччи показала свежий образ для глянца

На фото Моника позировала в строгом костюме и колготах, а на ножках можно увидеть туфли. Красотка оставила волосы распущенными, а образ дополнила ярким мейкапом. Беллуччи сидела на белом прямоугольнике, расставив немного ноги. Как можно понять, звезда позировала для обложки модного глянца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили больше 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень красиво и без границ, спасибо за то, что сделали мир красивым своим существованием", "Превосходно", "неповторимая несравненная красота", "Прекрасная", "Белиссимо", "Я не видела ничего красивее тебя", "Ты красивая малышка", "Какая красивая и великолепная", "Люблю тебя вечно", "Привет из Венесуэлы", "Моника, ты прекрасная леди!".

Мы писали, что известная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи поразила идеальной внешностью в новой фотосессии.

У себя в Инстаграм 56-летняя красотка поделилась кадром, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Моника была одета в платье или кофту без рукавов. Ее нежные плечи привлекали к себе взгляды.

Напомним, 56-летняя Беллуччи заворожила томным видом в ретро-образ

А еще Politeka сообщала, что 56-летняя Моника Беллуччи предстала в стильном образе, пиджак случайно распахнулся

Также Politeka писала, что 56-летняя Беллуччи в соблазнительном наряде заставила преклониться даже молодых мужчин



