Моника Беллуччи предстала в изысканном наряде

Неповторимая итальянская актриса, 56-летняя Моника Беллуччи не перестает радовать поклонников изысканным стильным образом, а также идеальной внешностью. Всегда подтянутая, стильная и изысканная Моника поражает воображение фанатов, появляясь в дерзких образах. Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instgaram актриса появилась в изысканном смелом наряде.

В кадре Моника в черном белье, поверх которого накинут удлиненный пиджак. На руке у актрисы часы фирмы Cartier Official. Всегда чувственная и обольстительная знаменитость в этот раз решила предстать в строгом образе. Минимальный мейкап, приближенный к натуральному, минимум одежды, лишь пиджак и часы...

Конечно же поклонники не упустили возможность сказать по несколько слов комплиментов звездному кумиру.

"Ты идеальна и вечно молода", "Новый лук, такая же красота!", - прокомментировали стильный образ фанаты.

Стоит сказать, что у Моники более 3,8 миллионов фанатов, которые следят за каждым движением своего кумира.

Недавно Моника поделилась кадром с фотосессии для журнала Sorbet. На фото Беллуччи предстала только в черных прозрачных перчатках и роскошном корсете, который как нельзя лучше подчеркнул утонченную фигуру актрисы, а в руках она держит пышную юбку нежного розового цвета.

Напомним, на сайте Politeka мы писали, что 56-летняя Моника Беллуччи показала настоящий "соблазн", приподняв платье: "Ах, какая потрясающая".

Ранее Politeka информировала, Беллуччи в соблазнительном наряде заставила преклониться даже молодых мужчин: "Божественная".

Также портал Politeka писал, что несовершеннолетняя дочь Моники Беллуччи превзошла маму стильным образом в джинсах.