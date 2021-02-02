Відома актриса і модель Моніка Беллуччі підкорила красою пекучих брюнетів

Артистка спокушає формами навіть у свої 56 років, пише Politeka.net. Красуню часто запрошують на різні зйомки.

У своєму Instagram зірка опублікувала фото, поставши в жіночному і стильному образі.

Беллуччі одягла красиве чорне плаття з бузковим верхом. Наряд відмінно підкреслив пишні груди, тонку талію зірки. Крім того, виріз на спідниці вбрання дозволило поглянути на стрункі ніжки.

Завершили образ знаменитості довгі чорні рукавички, на яких сяяли браслети з дорогоцінними каменями.

Пишна зачіска і гарний макіяж додавали образу ніжності і вишуканості.

У такому вигляді знаменитість позувала біля гарячих брюнетів, які нею милувалися і підносили їй прикраси.

"❤️ Останній знімок обкладинки @sorbetmag, автор @ellenvonunwerth", - написала Беллуччі.

Фото за годину зібрало понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися зовнішністю Моніки, а також її шикарним образом.

"Божественна", - написав один з користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі ніколи не відмовляла собі в їжі. Зірка любить смачну і ситну їжу, тому із задоволенням їсть пасту або піцу.

Актриса зізналася - якщо їй треба скинути пару кілограмів, вона просто зменшує порції їжі, але намагається їсти частіше і пити більше води.

Крім того, артистка плаває 45 хвилин в басейні, чотири рази на тиждень, щоб підтримати себе у формі.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі оточила себе спекотними красенями, пустивши в хід руки:"Ух, яка...».

Також Politeka писала, що Моніка Беллуччі полонила пікантною позою, засвітивши дещо цікаве:"Шедевр".