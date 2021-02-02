Известная актриса и модель Моника Беллуччи покорила красотой жгучих брюнетов

Артистка соблазняет формами даже в свои 56 лет, пишет Politeka.net. Красотку часто приглашают на различные съемки.

В своем Инстаграм звезда опубликовала фото, представ в женственном и стильном образе.

Беллуччи надела красивое черное платье с сиреневым верхом. Наряд отлично подчеркнул пышную грудь, тонкую талию звезды. Кроме того, вырез на юбке наряда позволил взглянуть на стройные ножки.

Завершили образ знаменитости длинные черные перчатки, на которых сияли браслеты с драгоценными камнями.

Пышная прическа и красивый макияж прибавляли образу нежности и изысканности.

В таком виде знаменитость позировала возле горячих брюнетов, которые ею любовались и преподносили ей украшения.

"❤️ Последний снимок обложки @sorbetmag, автор @ellenvonunwerth", - написала Беллуччи.

Фото за час собрало более 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились внешностью Моники, а также ее шикарным образом.

"Божественная", - написал один из пользователей сети.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи никогда не отказывала себе в еде. Звезда любит вкусную и сытную еду, поэтому с удовольствием ест пасту или пиццу.

Актриса призналась - если ей надо сбросить пару килограммов, она просто уменьшает порции еды, но старается есть чаще и пить больше воды.

Кроме того, артистка плавает 45 минут в бассейне, четыре раза в неделю, чтобы поддержать себя в форме.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: «Ух, какая...».

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи пленила пикантной позой, засветив кое-что интересное:"Шедевр".