Известная актриса и модель Моника Беллуччи показала красоту в задранном платье
56-летняя артистка впечатляет формами, невзирая на возраст, пишет Politeka.net. Звезда активно снимается для журналов и делится впечатляющими фото.
В этот раз красотка предстала в розовом воздушном платье в котором ее фигура смотрелась просто восхитительно.
Корсет наряда обтянул пышную грудь, а эффектное декольте притягивало взгляд. Бюст едва ли не выпрыгивал из наряда.
Моника с неким кокетством подняла платье, сверкнув бедром и стройной ножкой.
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
Судья "Х-Фактора" Кондратюк разнес "Квартал 95" и "Дизель Шоу" за сделки с РФ: "Рыба гниет с головы"
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
Потап после внезапной смерти отца Каменских излил душу на украинском языке: "Хочу, чтобы мужчины не забывали..."
Особняк "обедневшей" на карантине Ротару под Киевом сняли с высоты птичьего полета: "Нищебродка" - подумала Пугачева"
Завершили образ актрисы различные аксессуары - красивые украшения и прозрачные перчатки.
Модель улыбалась, прикрыв глаза. Пышная прическа прибавила ее образу немного изысканности.
"Всем удачных выходных 🌹", - подписала снимок артистка.
За час пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что в восторге от звезды, ее она все также привлекательна, как и много лет назад.
"Ах, какая потрясающая", - написал один из поклонников.
Напомним, Моника Беллуччи росла в небогатой семье в семье фермера и художницы.
В детстве красотка мечтала о карьере юриста, и, повзрослев, даже поступила на факультет юриспруденции в Университет Перуджи. Чтобы оплатить учебу, Моника работала официанткой в пиццерии, а далее устроилась моделью у Liceo Classico.
Работа модели настолько понравилась Монике, что она бросила учебу. Позже звезда попробовала себя в качестве актрисы и покорила своим талантом и красотой.
Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: «Ух, какая...».
Также Politeka писала, что Моника Беллуччи пленила пикантной позой, засветив кое-что интересное:"Шедевр".