Известная актриса и модель Моника Беллуччи показала красоту в задранном платье

56-летняя артистка впечатляет формами, невзирая на возраст, пишет Politeka.net. Звезда активно снимается для журналов и делится впечатляющими фото.

В этот раз красотка предстала в розовом воздушном платье в котором ее фигура смотрелась просто восхитительно.

Корсет наряда обтянул пышную грудь, а эффектное декольте притягивало взгляд. Бюст едва ли не выпрыгивал из наряда.

Моника с неким кокетством подняла платье, сверкнув бедром и стройной ножкой.

Завершили образ актрисы различные аксессуары - красивые украшения и прозрачные перчатки.

Модель улыбалась, прикрыв глаза. Пышная прическа прибавила ее образу немного изысканности.

"Всем удачных выходных 🌹", - подписала снимок артистка.

За час пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что в восторге от звезды, ее она все также привлекательна, как и много лет назад.

"Ах, какая потрясающая", - написал один из поклонников.

Напомним, Моника Беллуччи росла в небогатой семье в семье фермера и художницы.

В детстве красотка мечтала о карьере юриста, и, повзрослев, даже поступила на факультет юриспруденции в Университет Перуджи. Чтобы оплатить учебу, Моника работала официанткой в пиццерии, а далее устроилась моделью у Liceo Classico.

Работа модели настолько понравилась Монике, что она бросила учебу. Позже звезда попробовала себя в качестве актрисы и покорила своим талантом и красотой.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: «Ух, какая...».

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи пленила пикантной позой, засветив кое-что интересное:"Шедевр".