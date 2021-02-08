Известная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи поразила идеальной внешностью в новой фотосессии
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 56-летняя красотка поделилась кадром, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Моника была одета в платье или кофту без рукавов. Ее нежные плечи привлекали к себе взгляды. Волосы актриса собрала специальным головным убором, чтобы они не отвлекали внимание от самого важного. Беллуччи закрыла глаза, демонстрируя оригинальный макияж и идеальную кожу без морщин.
Чтобы кадр выглядел максимально женственно и пикантно, Моника поднесла свои изящные руки к лицу.
«Всем удачной недели», - подписала фото звезда.
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В комментариях поклонники стали хвалить актрису за внешний вид и оставлять ей приятные комплименты.
«Вау, какой хит!», «У вас худощавое лицо», «Прекрасно выглядите», «Каждый видит мир по-своему, и я вижу тебя в нем», «Моника навсегда», «Очаровательно!», «Самая красивая женщина на свете», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Моника Беллуччи удивила ярким образом в новой рекламной кампании. Поклонники привыкли видеть женщину в темных элегантных нарядах, но в этот раз она выбрала яркий оранжевый комбинезон и водолазку виноградного оттенка. Яркий лук удивил поклонников Беллуччи.
Напомним, что Моника Беллуччи предстала в стильном образе, пиджак случайно распахнулся: «Ты идеальна».
Ранее Politeka информировала, Моника Беллуччи взбудоражила формами, расстегнув кожаный комбинезон: "Богиня...".
Также портал Politeka писал, что Беллуччи заворожила томным видом в ретро-образе: "Надеюсь, Бог вас простит".