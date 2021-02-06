Всесвітньо відома актриса і модель Моніка Беллуччі здивувала фанатів нестаріючим виглядом
Як передає Politeka.net, зірка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове чорно-біле фото, на якому постала в ретро-образі. Вона одягла білу блузку з чорною краваткою, яку доповнила світлим беретом.
Моніка Беллуччі підперла голову руками з масивними металевими кільцями на пальцях і ласкаво посміхнулася шанувальниками, злегка сховавши пальці під чорними локонами. Тіні навколо очей лише підкреслили скромний образ красуні.
Інтернет-користувачі захопилися прекрасною зовнішністю 56-річної Моніки Беллучі в коментарях під фото:
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"Дивовижна, прекрасна жінка!"; "Ти такий ідеальний для мене. Я обожнюю тебе"; "надзвичайно чудова"; "Чарівна Моніка"; " поза часом!"; "Ви абсолютно приголомшливо красива дама, приголомшливе фото"; "я бачу море крізь ці труби захоплення"; "Так мило і вічно елегантно"; " Ви воістину королева краси💎"; "Ти такий ангел"; "ви найкрасивіша жінка в історії людства ❤ ️ 🙏 🌹 😍 ви горді і привабливі"; " найкрасивіша Королева заслуговує поклоніння💋 💕 💕"; "сподіваюся, Бог вас пробачить. Ти засліпила половину моїх друзів".
Раніше Беллуччі здалася в чорну сукню з бузковим верхом, яке вдало підкреслило її пишні груди і струнку талію зірки, а довгі чорні рукавички з браслетами довершили її вигляд.
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