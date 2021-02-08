Всесвітньо відома актриса і модель Моніка Беллуччі підкорила шанувальників новою ефектною фотосесією
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Моніки у соцмережі.
Так, в акаунті легендарної моделі з'явилось фото, на якому вона позує в стильному образі, і виглядає неймовірно ефектно та молодо.
На новому фото на Моніці можна побачити чорний шкіряний комбінезон з ремінцем, який чудово підкреслює талію жінки. У неї елегантний макіяж у нюдових відтінках та каре з чолкою. Також можна помітити, що модель доповнила образ сережками-кільцями.
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У коментарях до нової світлини користувачі зазначають, що Моніка шикарно виглядає.
"Моніка, ти моя королева", "Красива", "Люблю тебе дуже", "Вона - не просто гарне обличчя, а ще й чудова актриса, богиня", - пишуть у коментарях.
Моніка Белуччі - всесвітньо відома італійська модель. Їй зараз 56 років. Кар'єра Моніки вражає своєю насиченістю - вона знімалась в десятках фільмів та брала участь у безлічі показів мод та фотосесій. Популярність в кіно Беллуччі принесли такі фільми як "Дракула", "Малена", "Матриця" і т.д.
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