Всесвітньо відома актриса і модель Моніка Беллуччі підкорила шанувальників новою ефектною фотосесією

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Моніки у соцмережі.

Так, в акаунті легендарної моделі з'явилось фото, на якому вона позує в стильному образі, і виглядає неймовірно ефектно та молодо.

На новому фото на Моніці можна побачити чорний шкіряний комбінезон з ремінцем, який чудово підкреслює талію жінки. У неї елегантний макіяж у нюдових відтінках та каре з чолкою. Також можна помітити, що модель доповнила образ сережками-кільцями.

У коментарях до нової світлини користувачі зазначають, що Моніка шикарно виглядає.

"Моніка, ти моя королева", "Красива", "Люблю тебе дуже", "Вона - не просто гарне обличчя, а ще й чудова актриса, богиня", - пишуть у коментарях.

Моніка Белуччі - всесвітньо відома італійська модель. Їй зараз 56 років. Кар'єра Моніки вражає своєю насиченістю - вона знімалась в десятках фільмів та брала участь у безлічі показів мод та фотосесій. Популярність в кіно Беллуччі принесли такі фільми як "Дракула", "Малена", "Матриця" і т.д.

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